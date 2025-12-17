Министр: Объем продаж агропродукции на фестивалях превысил 8 млн манатов
АПК
- 17 декабря, 2025
- 11:42
В Азербайджане в рамках фестивалей агробизнеса произведена продажа на сумму более 8 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на заключительном мероприятии, посвященном фестивалям агробизнеса.
По его словам, в последние годы предприняты важные шаги по повышению эффективности производства в сельском хозяйстве, внедрению инновационных технологий и упрощению доступа фермеров к финансово-техническим ресурсам.
"В этом году в 28 районах проведено в общей сложности 32 фестиваля, на которых приняли участие более 400 тыс. фермеров и предпринимателей, объем продаж превысил 8 млн манатов", - сказал он.
