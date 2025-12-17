Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Министр: Объем продаж агропродукции на фестивалях превысил 8 млн манатов

    АПК
    • 17 декабря, 2025
    • 11:42
    Министр: Объем продаж агропродукции на фестивалях превысил 8 млн манатов

    В Азербайджане в рамках фестивалей агробизнеса произведена продажа на сумму более 8 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на заключительном мероприятии, посвященном фестивалям агробизнеса.

    По его словам, в последние годы предприняты важные шаги по повышению эффективности производства в сельском хозяйстве, внедрению инновационных технологий и упрощению доступа фермеров к финансово-техническим ресурсам.

    "В этом году в 28 районах проведено в общей сложности 32 фестиваля, на которых приняли участие более 400 тыс. фермеров и предпринимателей, объем продаж превысил 8 млн манатов", - сказал он.

    Меджнун Мамедов агробизнес фестивали
    Nazir: "Aqrar biznes festivallarında 8 milyon manatdan çox satış həyata keçirilib"
    Minister: Over AZN 8 million in sales carried out at agribusiness festivals in Azerbaijan

    Последние новости

    11:57

    Российский боец уволен из UFC после третьего поражения подряд

    Спорт
    11:56

    Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в парламентских выборах

    Другие страны
    11:55

    Депутат: Фермер должен знать реальную стоимость своей продукции

    АПК
    11:48

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    11:46

    Пакистанский фельдмаршал вновь посетит США для переговоров с Трампом

    Другие страны
    11:44

    Председатель АПБА: В Баку усилен контроль качества продукции на сезонных ярмарках

    Здоровье
    11:42

    Министр: Объем продаж агропродукции на фестивалях превысил 8 млн манатов

    АПК
    11:34

    Подозреваемому по делу о стрельбе на пляже Бонди предъявлено обвинение по 59 эпизодам

    Другие страны
    11:32
    Фото

    В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ

    Внешняя политика
    Лента новостей