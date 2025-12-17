Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в парламентских выборах

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    17 декабря, 2025
    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что на недавно прошедших парламентских выборах проявился ряд серьезных недостатков, один из которых незаинтересованность граждан.

    Как передает Report со ссылкой на канцелярию президента, об этом он заявил на первом заседании парламента.

    "Несмотря на то что мы обеспечили открытые и прозрачные выборы, электронное голосование, возможность дистанционного участия, число пришедших на выборы граждан оказалось низким", - сказал Жапаров.

    По словам президента, даже при том что на прошедшие выборы пришло на 200 тыс. человек больше, ожидания в увеличении активности избирателей на 70% не оправдались. Жапаров обратился к парламенту с предложением ввода законопроекта об обязательном участии на выборах, либо искать альтернативные механизмы увеличения заинтересованности граждан.

    "Потому что, как показывает практика, в выборах обязательно участвуют те, кто продает свои голоса, а остальные граждане из-за безразличия или недостаточного уровня избирательной культуры участвуют слабо", - сказал он.

    Кыргызский лидер отметил, что подобные инициативы в других государствах имели положительные результаты.

    "После повышения явки такие нормы со временем теряли актуальность, как, к примеру, это было в Турции. В Сингапуре подобный закон действует до сих пор. Там каждый гражданин обязан участвовать в выборах. Если гражданин не участвует в выборах, он лишается права участия в следующих выборах", - подчеркнул Жапаров.

    Лента новостей