WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Qırğızıstan Prezidenti parlament seçkilərində məcburi iştirak haqqında qanun layihəsini təklif edib

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 12:55
    Qırğızıstan Prezidenti parlament seçkilərində məcburi iştirak haqqında qanun layihəsini təklif edib

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov son parlament seçkilərində bir sıra ciddi çatışmazlıqların üzə çıxdığını bildirib.

    "Report" Prezident dəftərxanasına istinadən xəbər verir ki, o bunu parlamentin ilk iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bunlardan biri də vətəndaşların seçkilərə marağının olmamasıdır.

    "Açıq və şəffaf seçkilə, elektron səsvermə, distant iştirak imkanı təmin etməyimizə baxmayaraq, seçkilərə gələn vətəndaşların sayı aşağı idi", - Sadır Japarov bildirib.

    Prezidentin sözlərinə görə, bundan əvvəl keçirilmiş seçkilərə 200 mindən çox insan gəlsə də, bu dəfə seçicilərin fəallığının 70% artacağına dair gözləntilər özünü doğrulmadı. S.Japarov parlamentə seçkilərdə məcburi iştirak haqqında qanun layihəsinin təqdim edilməsini və ya vətəndaşların marağının artırılması üçün alternativ mexanizmlərin axtarılmasını təklif edib.

    "Seçkilərə iştirak faizinin artmasından sonra belə normalar zamanla aktuallığını itirirdi, məsələn, Türkiyədə olduğu kimi. Sinqapurda bu cür qanun hələdə qüvvədədir. Orada hər bir vətəndaş seçkilərdə iştirak etməyə məcburdur. Əgər vətəndaş seçkilərdə iştirak etmirsə, o, növbəti seçkilərdə iştirak etmək hüququndan məhrum edilir", - deyə Sadır Japarov vurğulayıb.

    Qazaxıstan parlament seçkiləri Sadır Japarov
    Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в парламентских выборах

    Son xəbərlər

    13:02

    Tacikistan Rusiyada 10 yaşlı məktəblinin qətlinin araşdırılmasını tələb edir

    Digər ölkələr
    13:01

    Azərbaycanda SWIFT-ə alternativ mexanizm yaradılır

    Maliyyə
    12:58

    AMB 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    12:57

    NATO Baş katibinin müavini Ermənistana səfər edəcək

    Region
    12:55
    Foto
    Video

    İlham Əliyev Əbu-Dabidə bir sıra tədbirlərdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    12:55

    Qırğızıstan Prezidenti parlament seçkilərində məcburi iştirak haqqında qanun layihəsini təklif edib

    Digər ölkələr
    12:54

    AFFA rəsmisi FIFA-nın plenar iclasına qatılıb

    Futbol
    12:48

    Azərbaycan stolüstü tennisçisi beynəlxalq toplanışda iştirak edəcək

    Fərdi
    12:41
    Foto

    Azərbaycan ABŞ-da keçirilən Beynəlxalq Yol Federasiyasının konfransında təmsil olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti