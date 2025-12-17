Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Подозреваемому по делу о стрельбе на пляже Бонди предъявлено обвинение по 59 эпизодам

    Подозреваемому по делу о массовой стрельбе на пляже в Сиднее Навиду Акраму предъявлены обвинения по 59 эпизодам.

    Как передает Report, об этом сообщают австралийские СМИ.

    Отмечается, что подозреваемый находился в коме после ранения, которое он получил в ходе перестрелки с полицейскими.

    В настоящее время он остается в больнице в Сиднее под охраной полиции.

    Следствие вменяет ему совершение террористического акта, 15 убийств, а также 40 эпизодов ранения или прчинения тяжкого вреда здоровью с умыслом на убийство.

    Кроме того, Акраму предъявлены обвинения в стрельбе из огнестрельного оружия, публичной демонстрации символики запрещенной террористической организации и размещении взрывного устройства в здании или вблизи него.

    По данным полиции, действия подозреваемого привели к гибели людей, серьезным ранениям и угрозе жизни и были направлены на продвижение религиозных мотивов и запугивание населения.

    В среду Акрам предстал перед судом по видеосвязи. Очередное судебное заседание назначено на понедельник.

    Отец подозреваемого, Саджид Акрам, которого следствие считает вторым стрелком, был застрелен полицией на месте происшествия.

    Отметим, что в результате теракта на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря погибли 15 человек. Также был ликвидирован один из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых находятся в больнице, состояние семерых из них оценивается как критическое. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.

