Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

Азербайджан в январе-ноябре этого года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $1 млрд 78,7 млн.

Как сообщает Report, это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев ненефтегазовый экспорт в Турцию увеличился на 7,7%, до $546,1 млн, а в Швейцарию - на 62,9% - до $315,3 млн.

Азербайджан также поставил аналогичную продукцию в Грузию на сумму $306,1 млн (+21%) и в Украину на $190,2 млн (+82,4%).

Отметим, что за 11 месяцев 2025 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана составил $3,317 млрд, что на 7,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.