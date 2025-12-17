Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    • 17 декабря, 2025
    • 11:48
    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Азербайджан в январе-ноябре этого года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $1 млрд 78,7 млн.

    Как сообщает Report, это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 11 месяцев ненефтегазовый экспорт в Турцию увеличился на 7,7%, до $546,1 млн, а в Швейцарию - на 62,9% - до $315,3 млн.

    Азербайджан также поставил аналогичную продукцию в Грузию на сумму $306,1 млн (+21%) и в Украину на $190,2 млн (+82,4%).

    Отметим, что за 11 месяцев 2025 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана составил $3,317 млрд, что на 7,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

    ненефтегазовый экспорт Россия Турция Швейцария Украина Грузия
    Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını 1 % artırıb

    Последние новости

    11:57

    Российский боец уволен из UFC после третьего поражения подряд

    Спорт
    11:56

    Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в парламентских выборах

    Другие страны
    11:55

    Депутат: Фермер должен знать реальную стоимость своей продукции

    АПК
    11:48

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    11:46

    Пакистанский фельдмаршал вновь посетит США для переговоров с Трампом

    Другие страны
    11:44

    Председатель АПБА: В Баку усилен контроль качества продукции на сезонных ярмарках

    Здоровье
    11:42

    Министр: Объем продаж агропродукции на фестивалях превысил 8 млн манатов

    АПК
    11:34

    Подозреваемому по делу о стрельбе на пляже Бонди предъявлено обвинение по 59 эпизодам

    Другие страны
    11:32
    Фото

    В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ

    Внешняя политика
    Лента новостей