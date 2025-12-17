WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını 1 % artırıb

    Biznes
    • 17 dekabr, 2025
    • 11:30
    Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını 1 % artırıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Rusiyaya 1 milyard 78,7 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % çoxdur.

    11 ay ərzində qeyri-neft-qaz ixracının dəyəri Türkiyə istiqamətində 7,7 % artaraq 546,1 milyon ABŞ dolları, İsveçrə istiqamətində isə 62,9 % artaraq 315,3 milyon ABŞ dolları olub.

    Ötən 11 ayda Azərbaycan həmçinin Gürcüstana 306,1 milyon ABŞ dolları (21 % çox), Ukraynaya isə 190,2 milyon ABŞ dolları (82,4 % çox) dəyərində qeyri-neft-qaz sektoruna aid mal ixrac edib.

    11 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % artaraq 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%
    Azerbaijan's non-oil and gas exports to Russia surge by 1%

