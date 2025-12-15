Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Амруллаев: В ряде регионов расходы на одного ученика выше, чем в частных школах Баку

    Другие
    • 15 декабря, 2025
    • 22:29
    Амруллаев: В ряде регионов расходы на одного ученика выше, чем в частных школах Баку

    Есть регионы, где расходы на одного ученика превышают стоимость обучения в частных школах, расположенных в центре Баку.

    Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в интервью Real TV.

    По его словам, в сотнях сельских школ среднегодовые расходы на одного ребенка, а также средства, затрачиваемые за 11 лет обучения, сопоставимы с расходами на обучение нескольких человек в частных учебных заведениях в центре Баку:

    "Для Министерства науки и образования важен средний расход на одного ребенка. Но сколько знаний получает ученик взамен этих затрат? Мы видим, что результата нет. Наши малокомплектные школы вовсе не являются нашими лучшими школами - существует проблема качества. Представьте себе, что вы учитель и в вашем классе сидят три ученика. Как можно выстроить полноценный педагогический процесс с тремя детьми?"

    По мнению Э.Амруллаева, важным фактором является численность учеников в классах: "С точки зрения качества образования обучение в классах с большим количеством детей более эффективно. Именно этому и служит политика оптимизации министерства".

    Эмин Амруллаев образование
    Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdir

    Последние новости

    23:16

    Лавров: В Вашингтоне заинтересованы в урегулировании ситуации с Ираном

    В регионе
    23:05

    РФ рассчитывает, что Иран ратифицирует конвенцию о статусе Каспия в 2026 году

    Другие страны
    22:52

    В Нигерии неизвестные похитили 18 человек из автобуса

    Другие страны
    22:43

    ВВС Турции сбили беспилотник над Черным морем

    В регионе
    22:29

    Амруллаев: В ряде регионов расходы на одного ученика выше, чем в частных школах Баку

    Другие
    22:13

    Мерц: ФРГ потратила €76 млрд на военную и гражданскую помощь Украине

    Другие страны
    22:06

    Пан Ги Мун: ООН переживает кризис и нуждается в реформах

    Другие страны
    21:47

    Эмин Амруллаев: Минимум год дошкольной подготовки для ребенка крайне важен

    Наука и образование
    21:36

    В Гааге будет создана комиссия по искам против РФ за ущерб Украине

    Другие страны
    Лента новостей