Амруллаев: В ряде регионов расходы на одного ученика выше, чем в частных школах Баку

Есть регионы, где расходы на одного ученика превышают стоимость обучения в частных школах, расположенных в центре Баку.

Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в интервью Real TV.

По его словам, в сотнях сельских школ среднегодовые расходы на одного ребенка, а также средства, затрачиваемые за 11 лет обучения, сопоставимы с расходами на обучение нескольких человек в частных учебных заведениях в центре Баку:

"Для Министерства науки и образования важен средний расход на одного ребенка. Но сколько знаний получает ученик взамен этих затрат? Мы видим, что результата нет. Наши малокомплектные школы вовсе не являются нашими лучшими школами - существует проблема качества. Представьте себе, что вы учитель и в вашем классе сидят три ученика. Как можно выстроить полноценный педагогический процесс с тремя детьми?"

По мнению Э.Амруллаева, важным фактором является численность учеников в классах: "С точки зрения качества образования обучение в классах с большим количеством детей более эффективно. Именно этому и служит политика оптимизации министерства".