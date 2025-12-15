Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    СМИ: США и Украина могут провести новые переговоры в Майами

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 23:56
    СМИ: США и Украина могут провести новые переговоры в Майами

    Вашингтон и Киев могут провести следующий раунд переговоров в эти выходные "где-то в Соединенных Штатах", возможно - в Майами.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

    Отмечается, что в переговорах примут участие рабочие группы и военные обеих стран. Делегации будут "изучать карты", сообщил чиновник.

    Днем 15 декабря в Берлине прошел второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Первая встреча состоялась накануне и длилась более пяти часов.

