СМИ: США и Украина могут провести новые переговоры в Майами
- 15 декабря, 2025
- 23:56
Вашингтон и Киев могут провести следующий раунд переговоров в эти выходные "где-то в Соединенных Штатах", возможно - в Майами.
Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.
Отмечается, что в переговорах примут участие рабочие группы и военные обеих стран. Делегации будут "изучать карты", сообщил чиновник.
Днем 15 декабря в Берлине прошел второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Первая встреча состоялась накануне и длилась более пяти часов.
