WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    KİV: ABŞ ilə Ukrayna arasında növbəti danışıqlar raundu Mayamidə baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 00:20
    KİV: ABŞ ilə Ukrayna arasında növbəti danışıqlar raundu Mayamidə baş tuta bilər

    Vaşinqton və Kiyev bu həftə sonu ABŞ-də, ehtimal ki, Mayamidə növbəti danışıqlar raundu keçirə bilərlər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Axios ABŞ rəsmisinə istinadən xəbər verib.

    Qeyd olunub ki, danışıqlarda hər iki ölkədən işçi qruplarının və hərbi personalın iştirakı gözlənilir.

    Dekabrın 15-i günortadan sonra Berlində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkov və ABŞ liderinin kürəkəni Cared Kuşner arasında danışıqların ikinci mərhələsi baş tutub.

    İlk görüş bir gün əvvəl olub və beş saatdan çox davam edib.

    ABŞ Mayami Ukrayna
    СМИ: США и Украина могут провести новые переговоры в Майами

    Son xəbərlər

    01:11

    Meksikada biznes təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    01:01

    Tramp Ukrayna ilə bağlı danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:24
    Foto

    Hacıqabulda ağır yol qəzası baş verib, ölən var

    Hadisə
    00:20

    KİV: ABŞ ilə Ukrayna arasında növbəti danışıqlar raundu Mayamidə baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    23:50

    Rusiya XİN rəhbəri: Vaşinqton İranla böhranın həllində maraqlıdır

    Region
    23:47

    Rusiya ümid edir ki, İran Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı konvensiyanı 2026-cı ildə ratifikasiya edəcək

    Digər ölkələr
    23:37

    Lavrov: Qərb indi öz planlarını hazırlayır, "Xəzər beşliyi"ni parçalamağa çalışır

    Region
    23:29

    Elm və təhsil naziri: Şagird yaxşı öyrənmirsə, müəllimə niyə maaş verməliyik?

    Elm və təhsil
    23:07

    Nigeriyada naməlum şəxslər avtobusdan 18 nəfəri qaçırıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti