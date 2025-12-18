WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ağsuda vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 18 dekabr, 2025
    • 10:10
    Ağsuda vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Ağsu rayonunda vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxs tutulub.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, Ağsu Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onların maddi vəsaitini ələ keçirən 34 yaşlı Kamran Abdullayev saxlanılıb.

    O, saxta sənədlər hazırlayaraq vətəndaşların dövlət qurumlarında olan işlərini müsbət həll edəcəyinə dair yalan vədlər verib və bu kimi dələduzluq əməlləri ilə onların pulunu ələ keçirib.

    K.Abdullayev barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib və məhkəmənin də qərarı ilə o, 1 ay müddətinə inzibati qaydada həbs olunub.

    Həmin şəxsin analoji əməllərindən zərər görən şəxslər polis orqanlarına məlumat verə bilərlər.

    Ağsu dələduzluq Hadisə

    Son xəbərlər

    10:31

    Rəqəmsal bacarıqlar üzrə beynəlxalq təhsil proqramına qeydiyyat üçün son 3 gün!

    İKT
    10:27
    Foto

    Dövlət Xidmətində qanvermə aksiyası keçirilib

    Sağlamlıq
    10:21

    Naxçıvanda 66 yaşlı kişi ocağa yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:19

    DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan millinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    10:17

    BP-nin Baş icraçı direktoru dəyişir

    Energetika
    10:12

    Karlo Ançelottinin oğlu Braziliya klubundan ayrılıb

    Fərdi
    10:10

    Ağsuda vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:04
    Video

    Bakıda ilk dəfə "ağıllı svetoforlar" quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:00

    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 4 medalla başa vurublar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti