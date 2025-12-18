WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Rəqəmsal bacarıqlar üzrə beynəlxalq təhsil proqramına qeydiyyat üçün son 3 gün!

    İKT
    • 18 dekabr, 2025
    • 10:31
    Rəqəmsal bacarıqlar üzrə beynəlxalq təhsil proqramına qeydiyyat üçün son 3 gün!

    Ölkənin ali təhsil müəssisələrində rəqəmsal bacarıqlar üzrə beynəlxalq səviyyəli intensiv təhsil proqramı olan "IT SkillSprint"in qeydiyyatına son 3 gün qalıb. Layihə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi, Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi və "Ironhack" tədris şirkətinin tərəfdaşlığı ilə icra olunur.

    Proqramın məqsədi tələbələrin müasir texnologiyalar üzrə bilik və praktiki bacarıqlarını gücləndirmək, onları qlobal əmək bazarına hazırlamaq və universitet-sənaye əməkdaşlığını inkişaf etdirməkdir. Eyni zamanda, layihə Azərbaycan universitetlərində qlobal İT təhsil standartlarını tətbiq etməyi hədəfləyir.

    Proqram "DevOps və Cloud Computing", "Data və AI", "Cybersecurity", "Web Development" istiqamətlərini əhatə edəcək. Tədris hibrid formatda təşkil olunacaq və proqramın müxtəlif mərhələlərində beynəlxalq mentorlar Bakıda intensiv dərslər aparacaqlar. "Bootcamp" formatında baş tutacaq tədris tələbələrə real layihələr üzərində çalışmaq və portfel formalaşdırmaq imkanı təqdim edəcək. Proqram çərçivəsində tələbələr üçün hakatonlar, karyera sərgiləri və şəbəkələşmə tədbirləri kimi əlavə inkişaf imkanları da təşkil olunacaq. Tədrisi uğurla tamamlayan tələbələr beynəlxalq səviyyədə tanınan "Ironhack" şirkəti tərəfindən sertifikat əldə edəcəklər.

    Proqram ali təhsil müəssisələrinin 3-cü kursunun 2-ci yarımilində təhsil alan, 400 və üzəri balla universitetə daxil olmuş tələbələrə şamil olunur. Qeyd edək ki, istənilən ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr proqramda iştirak edə bilərlər. İştirakçıların seçim prosesi qeydiyyat, baza biliklərini qiymətləndirən test imtahanı və müsahibə mərhələlərindən ibarət olacaq.

    Proqram 2026-cı ilin fevral-iyul ayları olmaqla ümumilikdə 6 ay davam edəcək. Bu müddətdə iştirak edən tələbələrin kreditləri universitetlər tərəfindən tanınacaq. Beləliklə, iştirakçılar digər fənlərdən azad edilərək yalnız bu tədris proqramına fokuslana biləcəklər.

    Layihə pilot xarakter daşıyır və bu mərhələdə yalnız seçilmiş universitetlər iştirak edə bilər.

    Qeydiyyat üçün link: https://ironhack.typeform.com/idda-ironhack

    Son qeydiyyat tarixi: 20 dekabr 2025-ci il

    Texnologiya üzrə qlobal tədris şirkəti olan "Ironhack" 2013-cü ildən etibarən tələbələrə beynəlxalq İT sahəsində praktik bacarıqlar qazandırır. Bu günə qədər 25 000-dən çox məzun yetişdirən şirkət məzunlarının 75%-nin proqramı bitirdikdən sonra işlə təmin olunmasını təmin edib. Həmçinin, məzunlar 800-dən çox qlobal şirkətdə çalışırlar.

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi IT SkillSprint

    Son xəbərlər

    11:22

    Komitə rəsmisi: Süni intellektlə bağlı proqramda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair maddə yoxdur

    Sosial müdafiə
    11:19

    Deputat: Amnistiya təşəbbüsü yüksək mənəvi dəyərə malik siyasi mesajdır

    Daxili siyasət
    11:17
    Foto

    Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilir

    Xarici siyasət
    11:17

    "Euronews"da Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb – VİDEO

    İKT
    11:11

    Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

    Xarici siyasət
    11:08

    Bakı limanı 100 000-ci konteyneri qəbul edib

    İnfrastruktur
    11:06

    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    11:02

    Papuaşvili: Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmir

    Region
    10:59

    Bakı limanı ilə bu il 7,5 milyon tondan çox yük aşırılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti