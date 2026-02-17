İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Prezidenti Çin Sədrini Bahar bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 17 fevral, 2026
    • 11:15
    Azərbaycan Prezidenti Çin Sədrini Bahar bayramı münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çinin Sədri Si Cinpinə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli cənab Sədr,

    Sizi və Sizin simanızda dost Çin xalqını qarşıdan gələn Bahar bayramı münasibətilə öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram.

    Sülh və harmoniyanın rəmzi, yeniliyin, ümidin, təbiətə minnətdarlıq hissinin təcəssümü olan bu qədim bayram bütün qayəsi ilə qarşılıqlı anlaşmanı, dostluğu və birliyi tərənnüm edir. Çin təqvimi ilə yeni ilin gəlişini qeyd edən Çuntsze bayramının xalqınıza xoş ovqat, firavanlıq və bol ruzi-bərəkət gətirməsini diləyirəm.

    Azərbaycan ilə Çin arasında möhkəm təməllər üzərində qurulmuş hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin dərinləşməsi və yeni məzmun qazanması bizi sevindirir. Şübhəsiz ki, siyasi dialoqumuzun intensivliyi və qarşılıqlı anlaşma bu münasibətlərin daha sürətli inkişafına və möhkəmlənməsinə şərait yaradır.

    Əminəm ki, Azərbaycan-Çin ənənəvi dostluq münasibətləri, səmərəli əməkdaşlığımız xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da genişlənəcək, strateji tərəfdaşlığımız daha da güclənəcəkdir.

    Bu bayram münasibətilə bir daha Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırır, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, məsul dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Çin xalqına isə daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

    İlham Əliyev Si Cinpin Azərbaycan Çin
    Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с праздником Весны
    Ilham Aliyev congratulates Xi Jinping on Spring Festival

    Son xəbərlər

    12:12

    Sabah 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:11

    Türkiyədə LGBT təbliğatı ilə bağlı cəzalar sərtləşdirilir

    Region
    12:10

    "Sərhədçi"nin basketbolçusu: "Üzərində işləməli olduğumuz nüanslar kifayət qədərdir"

    Komanda
    12:09

    Azad edilən ərazilərə qayıdan sakinlərin sosial adaptasiyası üçün təkliflər hazırlana bilər

    Daxili siyasət
    12:05
    Video

    Bakının mərkəzində yaşayış binası yanır, vətəndaşlar təxliyə olunur - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:04

    "PAŞA Bank"ın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    12:03

    Ramazan ayının başlaması ilə bağlı fətva verilib

    Din
    12:00

    Rusiyanın hücumu Odessanın enerji sisteminə ciddi ziyan vurub

    Digər ölkələr
    11:57

    "Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti