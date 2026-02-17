Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с праздником Весны

    Внешняя политика
    • 17 февраля, 2026
    • 11:41
    Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с праздником Весны

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин Председатель,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный китайский народ с наступающим праздником Весны.

    Этот древний праздник, являющийся символом мира и гармонии, воплощением обновления, надежды, чувства благодарности к природе, всеми своими идеалами воспевает взаимопонимание, дружбу и единство. Желаю, чтобы праздник Чуньцзе, знаменующий наступление нового года по китайскому календарю, принес Вашему народу хорошее настроение, благополучие и достаток.

    Нас радует углубление и наполнение новым содержанием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, построенных на прочном фундаменте. Несомненно, интенсивность нашего политического диалога и взаимопонимание способствуют дальнейшему стремительному развитию и укреплению этих отношений.

    Уверен, что азербайджано-китайские традиционно дружественные отношения, плодотворное сотрудничество нашими совместными усилиями будут и дальше расширяться в интересах двух народов, наше стратегическое партнерство еще больше укрепится.

    По случаю этого праздника еще раз передаю Вам самые искренние поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Си Цзиньпин поздравление
    Azərbaycan Prezidenti Çin Sədrini Bahar bayramı münasibətilə təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Xi Jinping on Spring Festival
    Ты - Король

    Последние новости

    11:58
    Фото

    ASK и Мусульманский торговый форум подписали меморандум о сотрудничестве

    Бизнес
    11:55
    Видео

    В центре Баку горит жилой дом

    Происшествия
    11:55

    Грузия депортировала 57 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    11:51

    Ночная атака РФ нанесла серьезный ущерб энергосистеме Одессы

    Другие страны
    11:50

    Президент: Интенсивность политического диалога способствует укреплению отношений Азербайджана и Китая

    Внешняя политика
    11:48
    Фото

    Исламская ТПП проведет в Баку агровыставку в сфере устойчивого развития

    АПК
    11:45

    Азербайджан присоединится к "Конвенции СЕ против торговли человеческими органами"

    Милли Меджлис
    11:42

    Управляющий партнер TBSC: Образование должно соответствовать запросам энергорынка Азербайджана

    Энергетика
    11:41

    Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с праздником Весны

    Внешняя политика
    Лента новостей