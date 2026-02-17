Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с праздником Весны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный китайский народ с наступающим праздником Весны.

Этот древний праздник, являющийся символом мира и гармонии, воплощением обновления, надежды, чувства благодарности к природе, всеми своими идеалами воспевает взаимопонимание, дружбу и единство. Желаю, чтобы праздник Чуньцзе, знаменующий наступление нового года по китайскому календарю, принес Вашему народу хорошее настроение, благополучие и достаток.

Нас радует углубление и наполнение новым содержанием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, построенных на прочном фундаменте. Несомненно, интенсивность нашего политического диалога и взаимопонимание способствуют дальнейшему стремительному развитию и укреплению этих отношений.

Уверен, что азербайджано-китайские традиционно дружественные отношения, плодотворное сотрудничество нашими совместными усилиями будут и дальше расширяться в интересах двух народов, наше стратегическое партнерство еще больше укрепится.

По случаю этого праздника еще раз передаю Вам самые искренние поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – постоянного благополучия и процветания".