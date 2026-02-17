Bakıda Dayanıqlı Kənd Təsərrüfatı Sərgisi keçiriləcək
- 17 fevral, 2026
- 11:19
Bu il mayın 5-8-də Bakıda Dayanıqlı Kənd Təsərrüfatı Sərgisinin keçirilməsi İslam Ticarət və İnkişaf Palatasının rəsmi tədbirlər planına daxil edilib.
"Report" bu barədə Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına (ASK) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ötən gün Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərində keçirilmiş 3-cü Məkkə Halal Forumu çərçivəsində Palatanın Baş Assambleyasının 41-ci iclası baş tutub. ASK-nın prezidenti Məmməd Musayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iclasda iştirak edib.
Palatanın Direktorlar Şurasının sədri Abdullah Saleh Kamel qurumun böyük inkişaf yolu keçdiyini, Şuranın yeni tərkibindən daha səmərəli fəaliyyət və uğurlu nəticələr gözlədiyini bildirib. O, Palatanın illik fəaliyyət hesabatını təqdim edərək, qarşıdakı dövr üçün yeni layihələrin hazırlandığını diqqətə çatdırıb, üzv ölkələrə tərəqqi və sülh arzulayıb.
İclasda gündəliyə daxil edilmiş məsələlər ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Səsvermə nəticəsində A.S.Kamel yenidən Palatanın rəhbəri seçilib.
Baş Assambleya çərçivəsində Palatanın ümumi büdcəsi, eləcə də layihələr üzrə büdcə paketləri təqdim olunub, bu il həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər barədə üzv ölkələrə ətraflı məlumat verilib. Həmçinin Keniya Palatanın yeni üzvü kimi qəbul olunub.
ASK 57 ölkənin təmsil olunduğu Direktorlar Şurasının üzvüdür. Konfederasiyanın Şurada yer alması ölkəmizin İslam dünyasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfənin, eləcə də Azərbaycan biznesinin beynəlxalq səviyyədə artan nüfuzunun göstəricisi olmaqla yanaşı, yeni tərəfdaşlıqların formalaşmasına da mühüm zəmin yaradır.