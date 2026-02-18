Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura iki oyunla yekun vurulacaq
Komanda
- 18 fevral, 2026
- 09:13
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura bu gün iki oyunla yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, saat 16:00-da "Ordu" "Azərreyl" ilə üz-üzə gələcək.
"Neftçi" - "Xilasedici" görüşü isə saat 19:00-da başlayacaq.
Hər iki qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunacaq.
