UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulacaq
- 18 fevral, 2026
- 09:23
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu gün daha dörd qarşılaşma keçiriləcək.
"Qarabağ" "Nyukasl"la üz-üzə gələcəksə, "İnter" səfərdə "Budyo Qlimt"in qonağı olacaq. "Atletik" Belçikada "Brügge", "Bayer 04" isə Yunanıstanda "Olimpiakos"la görüşəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
18 fevral
21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Nyukasl" (İngiltərə)
00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya)
00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "İnter" (İtaliya)
00:00. "Brügge" (Belçika) - "Atletik" (İspaniya)
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin cavab qarşılaşmaları bir həftə sonra keçiriləcək.
09:01