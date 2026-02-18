İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulacaq

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 09:23
    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün daha dörd qarşılaşma keçiriləcək.

    "Qarabağ" "Nyukasl"la üz-üzə gələcəksə, "İnter" səfərdə "Budyo Qlimt"in qonağı olacaq. "Atletik" Belçikada "Brügge", "Bayer 04" isə Yunanıstanda "Olimpiakos"la görüşəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

    18 fevral

    21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Nyukasl" (İngiltərə)

    00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya)

    00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "İnter" (İtaliya)

    00:00. "Brügge" (Belçika) - "Atletik" (İspaniya)

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin cavab qarşılaşmaları bir həftə sonra keçiriləcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Pley-off mərhələsi Futbol xəbərləri

