Исламская ТПП проведет в Баку агровыставку в сфере устойчивого развития

Исламская торгово-промышленная палата (ИТПП) в мае текущего года планирует провести в Баку выставку устойчивого сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей), организация выставки включена в официальный план мероприятий ИТПП.

Согласно информации, 16 февраля в рамках 3-го халяльного форума в Мекке состоялось 41-е заседание Генеральной ассамблеи ИТПП с участием президента конфедерации Мамеда Мусаева.

Генеральная ассамблея представила общий бюджет ИТПП, а также бюджетные пакеты по проектам и проинформировала страны-члены о мероприятиях, запланированных на текущий год. Кроме того, Кения была принята в качестве нового члена Палаты.

По итогам голосования Абдулла Салех Камель был переизбран главой ИТПП.