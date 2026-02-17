Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    АПК
    • 17 февраля, 2026
    • 11:48
    Исламская ТПП проведет в Баку агровыставку в сфере устойчивого развития

    Исламская торгово-промышленная палата (ИТПП) в мае текущего года планирует провести в Баку выставку устойчивого сельского хозяйства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей), организация выставки включена в официальный план мероприятий ИТПП.

    Согласно информации, 16 февраля в рамках 3-го халяльного форума в Мекке состоялось 41-е заседание Генеральной ассамблеи ИТПП с участием президента конфедерации Мамеда Мусаева.

    Генеральная ассамблея представила общий бюджет ИТПП, а также бюджетные пакеты по проектам и проинформировала страны-члены о мероприятиях, запланированных на текущий год. Кроме того, Кения была принята в качестве нового члена Палаты.

    По итогам голосования Абдулла Салех Камель был переизбран главой ИТПП.

