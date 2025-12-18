WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Dövlət Xidmətində qanvermə aksiyası keçirilib

    Sağlamlıq
    • 18 dekabr, 2025
    • 10:27
    Dövlət Xidmətində qanvermə aksiyası keçirilib

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan "Respublika Qan Bankı" ilə birgə qanvermə aksiyası təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, "Talassemiyasız həyat naminə" proqramı çərçivəsində keçirilən könüllü qanvermə aksiyasında Dövlət Xidmətinin əməkdaşları iştirak edib.

    Aksiya zamanı Qan Bankının tibb briqadasının həkim-hematoloqları tərəfindən hər bir donorun sağlamlıq vəziyyəti müayinə edildikdən sonra qan analizi götürülüb. Toplanan qan ehtiyatı talassemiya, hemofiliya və digər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin müalicəsində istifadə olunacaq.

    Qeyd edək ki, "Talassemiyasız həyat naminə" proqramı Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılıb və mütəmadi olaraq ölkə üzrə könüllü qanvermə aksiyaları təşkil edilir.

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti qanvermə aksiyası

    Son xəbərlər

    10:33

    Türkiyəli müğənni Aleyna Tilki və daha bir neçə tanınmış şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Region
    10:31

    Rəqəmsal bacarıqlar üzrə beynəlxalq təhsil proqramına qeydiyyat üçün son 3 gün!

    İKT
    10:27
    Foto

    Dövlət Xidmətində qanvermə aksiyası keçirilib

    Sağlamlıq
    10:21

    Naxçıvanda 66 yaşlı kişi ocağa yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:19

    DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan millinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    10:17

    BP-nin Baş icraçı direktoru dəyişir

    Energetika
    10:12

    Karlo Ançelottinin oğlu Braziliya klubundan ayrılıb

    Fərdi
    10:10

    Ağsuda vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:04
    Video

    Bakıda ilk dəfə "ağıllı svetoforlar" quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti