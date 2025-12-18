WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Karlo Ançelottinin oğlu Braziliya klubundan ayrılıb

    Fərdi
    • 18 dekabr, 2025
    • 10:12
    Karlo Ançelottinin oğlu Braziliya klubundan ayrılıb

    Tanınmış mütəxəssis Karlo Ançelottinin oğlu Davide "Botafoqo"nun (Braziliya) baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Globo"nun iddiasına görə, müqavilənin ləğvinə səbəb italiyalı mütəxəssisin fitnes məşqçisi Luka Gerranın futbolçuların çoxsaylı zədəsinə görə işdən çıxarılması olub. D.Ançelotti rəhbərliyə məşqçilər heyətinin bütovlüklə saxlanılacağı təqdirdə qalacağını bildirib. Ancaq onun bu şərti qəbul edilməyib.

    D.Ançelotti daha əvvəl "Real"da atasının köməkçisi olub. "Botafoqo" onun baş məşqçi kimi çalışdırdığı ilk klubdur.

    Qeyd edək ki, D.Ançelotti 2025-ci ilin yayında Braziliya klubunun "sükanı arxasına" keçmişdi. Komanda onun rəhbərliyi altında 14 qələbə qazanıb, 11 heç-heçə edib və 7 dəfə məğlub olub.

    Karlo Ançelotti Davide Ançelotti "Botafoqo" Braziliya

    Son xəbərlər

    10:31

    Rəqəmsal bacarıqlar üzrə beynəlxalq təhsil proqramına qeydiyyat üçün son 3 gün!

    İKT
    10:27
    Foto

    Dövlət Xidmətində qanvermə aksiyası keçirilib

    Sağlamlıq
    10:21

    Naxçıvanda 66 yaşlı kişi ocağa yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:19

    DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan millinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    10:17

    BP-nin Baş icraçı direktoru dəyişir

    Energetika
    10:12

    Karlo Ançelottinin oğlu Braziliya klubundan ayrılıb

    Fərdi
    10:10

    Ağsuda vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:04
    Video

    Bakıda ilk dəfə "ağıllı svetoforlar" quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:00

    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 4 medalla başa vurublar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti