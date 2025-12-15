Лавров: В Вашингтоне заинтересованы в урегулировании ситуации с Ираном

Россия представила США свои подходы по нормализации ситуации вокруг Ирана.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

По его словам, в Вашингтоне заинтересованы в урегулировании кризиса.

"Мы работаем с Исламской Республикой Иран. Американцам мы излагаем свои подходы о том, как можно нормализовать нынешнюю ситуацию вокруг Ирана. Готовы оказывать содействие. Не буду вдаваться в детали. Там есть конкретные вещи, о которых знают и наши иранские друзья, и американцы, проявляющие заинтересованность в том, чтобы и этот конфликт был урегулирован президентом США Дональдом Трампом", - сказал министр.

Лавров также отметил, что Москва поддержит усилия Тегерана по преодолению кризиса в отношениях с МАГАТЭ и Западом.

"Президент России Владимир Путин не раз говорил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану и его представителям, что мы будем занимать ту позицию, которую выберет для себя в интересах иранского народа руководство исламской республики", - сказал он.

По словам Лаврова, на предстоящей встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи будет продолжено обсуждение вопроса о ядерной программе Тегерана.

Ранее сообщалось, что Аракчи посетит Москву с рабочим визитом 17 декабря.