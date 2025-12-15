WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Rusiya XİN rəhbəri: Vaşinqton İranla böhranın həllində maraqlıdır

    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 23:50
    Rusiya XİN rəhbəri: Vaşinqton İranla böhranın həllində maraqlıdır

    Rusiya ABŞ-yə İran ətrafında vəziyyətin normallaşlması ilə bağlı öz yanaşmalarını təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov İran Dövlət Televiziya və Radio Yayımları Korporasiyasına verdiyi müsahibədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqton böhranın həllində maraqlıdır: "Biz İran ilə işləyirik. Amerikalılara hazırkı vəziyyəti normallaşdırmaq barədə öz yanaşmalarımızı izah edirik. Yardım göstərməyə hazırıq. Təfərrüata varmayacağam. Orada konkret məsələlər var ki, həm bizim iranlı dostlarımız, həm də ABŞ Prezidenti Donald Trampın vasitəsilə bu münaqişənin həllində maraqlı olan amerikalılar yaxşı bilirlər", – nazir vurğulayıb.

    Lavrov əlavə edib ki, Moskva İranın Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi (AEBA) və Qərblə münasibətlərdə böhranın aradan qaldırılması istiqamətindəki səylərini dəstəkləyəcək:

    "Rusiya prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə iranlı həmkarı Masud Pezeşkian və onun nümayəndələrinə bildirib ki, biz Tehran rəhbərliyinin İran xalqının maraqları naminə seçdiyi mövqeyi dəstəkləyəcəyik".

    Onun sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə keçiriləcək görüşdə Tehranın nüvə proqramı məsələsinin müzakirəsi davam etdiriləcək.

    Qeyd edək ki, A. Əraqçi 17 dekabrda Moskvaya işgüzar səfər edəcək.

    Rusiya İran ABŞ
    Лавров: В Вашингтоне заинтересованы в урегулировании ситуации с Ираном

    Son xəbərlər

    23:50

    Rusiya XİN rəhbəri: Vaşinqton İranla böhranın həllində maraqlıdır

    Region
    23:47

    Rusiya ümid edir ki, İran Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı konvensiyanı 2026-cı ildə ratifikasiya edəcək

    Digər ölkələr
    23:37

    Lavrov: Qərb indi öz planlarını hazırlayır, "Xəzər beşliyi"ni parçalamağa çalışır

    Region
    23:29

    Elm və təhsil naziri: Şagird yaxşı öyrənmirsə, müəllimə niyə maaş verməliyik?

    Elm və təhsil
    23:07

    Nigeriyada naməlum şəxslər avtobusdan 18 nəfəri qaçırıblar

    Digər ölkələr
    23:05
    Foto

    Azərbaycanın tanınmış güləşçiləri Qarabağ Universitetində olublar

    Fərdi
    22:50
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Son deportasiyaya qədər Murğuzda 800 azərbaycanlı yaşayıb

    Daxili siyasət
    22:34

    Türkiyənin hava məkanına yaxınlaşan PUA F-16 qırıcıları vasitəsilə zərərsizləşdirilib

    Region
    22:32

    Almaniya Ukraynaya hərbi və mülki yardım üçün 76 milyard avro xərcləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti