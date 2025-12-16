Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Другие страны
    16 декабря, 2025
    • 00:11
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Камчатском крае.

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

    Сейсмособытие произошло в 227 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 74,7 км.

