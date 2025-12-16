На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 00:11
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Камчатском крае.
Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Сейсмособытие произошло в 227 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 74,7 км.
Последние новости
00:47
Фото
В Гаджигабульском районе произошло серьезное ДТП, есть погибшийПроисшествия
00:20
Axios: Рабочие группы США и Украины могут провести переговоры на выходныхДругие страны
00:11
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3Другие страны
23:56
СМИ: США и Украина могут провести новые переговоры в МайамиДругие страны
23:49
Эмин Амруллаев подчеркнул важность квалификации педагогов для улучшения качества обученияНаука и образование
23:36
Глава МИД РФ: Запад пытается разорвать каспийскую "пятерку"В регионе
23:16
Лавров: В Вашингтоне заинтересованы в урегулировании ситуации с ИраномВ регионе
23:05
РФ рассчитывает, что Иран ратифицирует конвенцию о статусе Каспия в 2026 годуДругие страны
22:52