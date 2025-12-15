РФ рассчитывает, что Иран ратифицирует конвенцию о статусе Каспия в 2026 году

Россия рассчитывает на ратификацию Ираном Конвенции о правовом статусе Каспийского моря до саммита прикаспийских государств, который пройдет в Тегеране в августе 2026 года.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана" глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что все страны каспийской "пятерки" ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. "На очереди только Исламская Республика Иран. Учитывая быстрое и бурное развитие событий в мире и вокруг этой части Евразии, важно окончательно закрепить принцип невмешательства внекаспийских стран в дела региона. Поэтому мы очень рассчитываем на ратификацию Тегераном этой конвенции", - подчеркнул Лавров.

Он обратил внимание на то, что "Иран выступил с инициативой провести очередной саммит прикаспийских государств в Тегеране в августе 2026 года". "Надеюсь, что к этому мероприятию конвенция уже будет полноценно функционировать в международно-правовом и практическом плане", - заметил глава МИД РФ.