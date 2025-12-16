Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Посольство Китая осудило вмешательство Британии во внутренние дела Гонконга

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 05:19
    Посольство Китая осудило вмешательство Британии во внутренние дела Гонконга

    Призывы британских властей к освобождению медиамагната Джимми Лая являются вмешательством в работу судебных органов Гонконга.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства КНР в Лондоне.

    "Мы настоятельно призываем британскую сторону немедленно прекратить вмешательство в судебную систему Гонконга и внутренние дела Китая, прекратить поддерживать антикитайских протестующих, стремящихся дестабилизировать Гонконг, и прекратить двигаться по неверному пути", - сказано в нем. В дипмиссии КНР рекомендовали Великобритании отказаться от империалистического подхода.

    "Гонконг давно вернулся в состав Китая, и британское колониальное правление в Гонконге давно закончилось. Дела, касающиеся Гонконга, являются исключительно внутренними делами Китая. Великобритания не имеет права указывать пальцем на Гонконг или вмешиваться в его дела. Попытка британской стороны вмешаться в судебные дела Гонконга лишь еще больше обнажит ее зловещие мотивы по дестабилизации Гонконга, вызовет всеобщее негодование в гонконгском обществе и ни к чему не приведет", - подчеркивается в заявлении.

    Китай Великобритания иностранное вмешательство

    Последние новости

    05:19

    Посольство Китая осудило вмешательство Британии во внутренние дела Гонконга

    Другие страны
    04:53

    Тофик Мусаев: Азербайджан последовательно поддерживает мирное урегулирование пограничных споров в ЦА

    Внешняя политика
    04:23

    В Бразилии из-за ветра рухнула копия Статуи Свободы

    Другие страны
    03:44

    ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

    Другие
    03:42

    Тофик Мусаев: Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки на международных платформах

    Внешняя политика
    03:12

    Матч АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Борнмутом" завершился со счетом 4:4

    Футбол
    02:57

    Стармер: "Коалиция желающих" подготовила планы развертывания войск в Украине

    Другие страны
    02:39

    Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием $600 млрд

    Другие страны
    02:07

    При крушении бизнес-джета в Мексике погибли минимум шесть человек -ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей