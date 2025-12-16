Призывы британских властей к освобождению медиамагната Джимми Лая являются вмешательством в работу судебных органов Гонконга.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства КНР в Лондоне.

"Мы настоятельно призываем британскую сторону немедленно прекратить вмешательство в судебную систему Гонконга и внутренние дела Китая, прекратить поддерживать антикитайских протестующих, стремящихся дестабилизировать Гонконг, и прекратить двигаться по неверному пути", - сказано в нем. В дипмиссии КНР рекомендовали Великобритании отказаться от империалистического подхода.

"Гонконг давно вернулся в состав Китая, и британское колониальное правление в Гонконге давно закончилось. Дела, касающиеся Гонконга, являются исключительно внутренними делами Китая. Великобритания не имеет права указывать пальцем на Гонконг или вмешиваться в его дела. Попытка британской стороны вмешаться в судебные дела Гонконга лишь еще больше обнажит ее зловещие мотивы по дестабилизации Гонконга, вызовет всеобщее негодование в гонконгском обществе и ни к чему не приведет", - подчеркивается в заявлении.