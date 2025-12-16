В Карабахе планируется провести форум, связанный с тюркским миром
Бизнес
- 16 декабря, 2025
- 11:05
В 2026 году Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD Азербайджан) планирует провести в Карабахе форум, связанный с тюркским миром.
Об этом сообщает Report со ссылкой на председателя правления ассоциации Рашада Джабирли.
"У нас есть отделения во всех странах, входящих в Организацию тюркских государств. Это очень важно для развития наших экономических, в том числе торговых отношений с этими странами", - отметил он.
