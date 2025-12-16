Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Карабахе планируется провести форум, связанный с тюркским миром

    Бизнес
    • 16 декабря, 2025
    • 11:05
    В Карабахе планируется провести форум, связанный с тюркским миром

    В 2026 году Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD Азербайджан) планирует провести в Карабахе форум, связанный с тюркским миром.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на председателя правления ассоциации Рашада Джабирли.

    "У нас есть отделения во всех странах, входящих в Организацию тюркских государств. Это очень важно для развития наших экономических, в том числе торговых отношений с этими странами", - отметил он.

    MÜSİAD форум Карабах Рашад Джабирли
    "MÜSİAD Azərbaycan"ın üzvləri 9 minə yaxın şəxsi işlə təmin edib
    Forum related to Turkic world planned to be held in Azerbaijan's Karabakh

    Последние новости

    11:31

    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

    Бизнес
    11:30

    Министр: Энергетика и горнодобыча остаются ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в Пакистан - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:29

    Азербайджан увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 7%

    Энергетика
    11:28

    АБР намерен ускорить инвестиции частного сектора в природные решения в Азербайджане

    Финансы
    11:28

    В России школьник напал с ножом на других учащихся, есть раненые

    Другие страны
    11:26

    В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии

    Энергетика
    11:25

    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Другие страны
    11:22

    АБР одобрил два проекта техпомощи для Азербайджана

    Финансы
    11:20

    В Азербайджане задержан мужчина, собравший 200 тыс. манатов, спекулируя на больных детях

    Происшествия
    Лента новостей