В Карабахе планируется провести форум, связанный с тюркским миром

В 2026 году Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD Азербайджан) планирует провести в Карабахе форум, связанный с тюркским миром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на председателя правления ассоциации Рашада Джабирли.

"У нас есть отделения во всех странах, входящих в Организацию тюркских государств. Это очень важно для развития наших экономических, в том числе торговых отношений с этими странами", - отметил он.