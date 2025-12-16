WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "MÜSİAD Azərbaycan"ın üzvləri 9 minə yaxın şəxsi işlə təmin edib

    Biznes
    • 16 dekabr, 2025
    • 10:42
    MÜSİAD Azərbaycanın üzvləri 9 minə yaxın şəxsi işlə təmin edib

    Müstəqil Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyinin ("MÜSİAD Azərbaycan") 100 üzvü 8,5 min şəxsi işlə təmin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "MÜSİAD Azərbaycan"ın İdarə Heyətinin sədri Rəşad Cabirli bildirib.

    O xatırladıb ki, MÜSİAD 2017-ci ildən aktiv fəaliyyət göstərir, onun 8 daimi komissiyası, "Gənc MÜSİAD" adlı törəmə qurumu, 40 ölkədə 4 minə yaxın üzvü var.

    "Hazırda MÜSUAD-ın Qarabağda da fəaliyyəti var", - deyə R.Cabirli əlavə edib.

