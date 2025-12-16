"MÜSİAD Azərbaycan"ın üzvləri 9 minə yaxın şəxsi işlə təmin edib
Biznes
- 16 dekabr, 2025
- 10:42
Müstəqil Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyinin ("MÜSİAD Azərbaycan") 100 üzvü 8,5 min şəxsi işlə təmin edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu "MÜSİAD Azərbaycan"ın İdarə Heyətinin sədri Rəşad Cabirli bildirib.
O xatırladıb ki, MÜSİAD 2017-ci ildən aktiv fəaliyyət göstərir, onun 8 daimi komissiyası, "Gənc MÜSİAD" adlı törəmə qurumu, 40 ölkədə 4 minə yaxın üzvü var.
"Hazırda MÜSUAD-ın Qarabağda da fəaliyyəti var", - deyə R.Cabirli əlavə edib.
Son xəbərlər
10:57
Naxçıvanda zəncirvari qəza olub, marşrut avtobusu dörd avtomobilə çırpılıbHadisə
10:56
Nazir: Keyfiyyətli məktəbəqədər, ibtidai təhsil olmadıqca keyfiyyətli ali təhsildən söhbət gedə bilməzElm və təhsil
10:55
İlham Əliyev: "Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının azad fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradıb"Biznes
10:51
Myanmada üç Rusiya vətəndaşı oğurlanıbDigər ölkələr
10:50
Müalicəyə ehtiyacı olan uşaqların şəkillərini paylaşaraq 200 min manata yaxın pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıbHadisə
10:49
Qarabağda türk dünyası ilə bağlı forum keçirilməsi planlaşdırılırBiznes
10:46
"MÜSİAD Azərbaycan"ın üzvlərinın ölkəyə investisiya qoyuluşu açıqlanıbBiznes
10:42
"MÜSİAD Azərbaycan"ın üzvləri 9 minə yaxın şəxsi işlə təmin edibBiznes
10:37