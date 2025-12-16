Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Происшествия
    • 16 декабря, 2025
    • 11:20
    В Азербайджане задержан мужчина, собравший 200 тыс. манатов, спекулируя на больных детях

    В Азербайджане сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего Расула Гасанова, подозреваемого в организации мошеннической схемы путем размещения в социальных сетях фотографий детей, нуждающихся в лечении.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, он публиковал фото- и видеоматериалы больных детей на созданных им страницах в Instagram, в том числе "Помощь малышке Захре", "Поддержка моему малышу", "Помощь для Али", "Юсиф с церебральным параличом" и других. В постах мошенник указывал, что жизни детей угрожает опасность, если срочно не собрать средства на лечение.

    Под публикациями Гасанов размещал номера собственных банковских карт для перевода средств. Доверчивые граждане, тронутые историями больных детей, переводили на указанные реквизиты суммы от 1 до 500 манатов. В общей сложности было собрано около 200 тыс. манатов.

    Установлено, что задержанный обналичивал полученные средства и расходовал их не на семьи детей, фотографии которых использовал, а на личные нужды.

    По факту проводится расследование. У Гасанова изъяты электронные доказательства и документация, имеющие важное значение для расследования.

    мошенничество благотворительность Instagram социальные сети фейки полиция
    Müalicəyə ehtiyacı olan uşaqların şəkillərini paylaşaraq 200 min manata yaxın pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıb

