АБР одобрил два проекта техпомощи для Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) одобрил два региональных проекта технической помощи с участием Азербайджана на общую сумму 2 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, первый региональный проект - "Вместе мы ACT : ускоряемся, сотрудничаем и процветаем в Центральной и Западной Азии" стоимостью в 1,5 млн долларов - охватывает Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Второй региональный проект - "Продвижение Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года: подпроект 4" стоимостью в 500 тыс. долларов- охватывает 13 стран.

Финансирование обоих проектов предусматривается через Специальный фонд технической помощи.

Как отмечает АБР, проект "Вместе мы ACT: ускоряемся, сотрудничаем и процветаем в Центральной и Западной Азии" направлен на укрепление потенциала в сфере закупок, повышения готовности проектов, а также управления портфелем и проектами в развивающихся странах - членах Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD). Особое внимание будет уделено адресной поддержке исполняющих и реализующих агентств по проектам, финансируемым АБР, в частности тем, которые нуждаются в практической помощи на ключевых этапах разработки и реализации проектов.

Ожидается, что техническая помощь позволит улучшить качество портфеля и сократить задержки в реализации за счет привлечения международных и национальных консультантов для укрепления потенциала в области закупок, контрактного и проектного управления.

Кроме того, будут проведены аналитические исследования и систематизированы лучшие практики управления портфелем для их последующего тиражирования в развивающихся странах. Ключевой особенностью данной технической помощи является институциональное укрепление центров развития потенциала и ресурсов (CDRC) по всему региону, дополненное постоянными программами обучения и семинарами, направленными на углубление понимания и практического применения операционных процедур АБР, особенно в части разработки и реализации проектов.

Техническая помощь также будет способствовать укреплению институционального потенциала в Центральной и Западной Азии. В рамках проекта в странах CWRD планируется создание и укрепление центров развития потенциала и ресурсов (CDRC), повышение готовности к закупкам и проектированию, а также усиление потенциала управления проектами и их реализации.

Что касается второго проекта, банк отмечает, что регион Азии и Тихого океана отстает от графика достижения всех 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году.

Пандемия COVID-19 еще больше замедлила прогресс региона, особенно в части положения женщин, усилив уязвимости, связанные с социально ориентированными ЦУР, включая бедность и неравенство, здравоохранение и образование. При этом прогресс в достижении экологических ЦУР, таких как борьба с изменением климата, продвижение ответственного потребления и производства, а также защита жизни на суше и под водой - оказался особенно медленным. Бюджетные ограничения, усугубленные последствиями пандемии, дополнительно сдерживают способность развивающихся стран - членов АБР комплексно решать задачи ЦУР наряду с реализацией краткосрочных антикризисных мер.

В рамках этого проекта планируется разработка и реализация более качественных программ и проектов, способствующих достижению ЦУР в развивающихся странах - членах АБР.

"По итогам проекта будет укреплен потенциал стран по части согласования программ и финансирования с Повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года, повышен уровень знаний о передовых практиках и уроках, извлеченных в ходе реализации операций, а также усилены возможности в сфере проектирования и управления проектами, ориентированными на результаты", - говорится в информации.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.