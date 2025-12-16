В ƏMAS применены новшества в отношении работников до 18 лет

В подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения внедрено новшество для защиты трудовых прав работников до 18 лет.

Об этом Report сообщили в Государственной службе трудовой инспекции.

Сообщается, что согласно нововведению, технически невозможно внести в систему продолжительность трудового отпуска для работников этой возрастной категории меньше предусмотренного законодательством срока (42 календарных дня для работников до 16 лет и 35 календарных дней для работников от 16 до 18 лет).

В то же время, система ограничивает внесение продолжительности рабочего времени сверх предусмотренного законодательством срока (24 часа в неделю для работников до 16 лет и 36 часов для работников от 16 до 18 лет).

Это нововведение служит для формирования трудовых отношений с работниками от 16 до 18 лет в соответствии с требованиями законодательства, а также для корректного формирования данных в ƏMAS.

Кроме того, в ƏMAS добавлена еще одна функциональность, которая позволяет работникам получать через эту электронную систему в режиме реального времени справки не только об основном, но и о дополнительных местах работы.