    В ƏMAS применены новшества в отношении работников до 18 лет

    Социальная защита
    • 16 декабря, 2025
    • 10:50
    В ƏMAS применены новшества в отношении работников до 18 лет

    В подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения внедрено новшество для защиты трудовых прав работников до 18 лет.

    Об этом Report сообщили в Государственной службе трудовой инспекции.

    Сообщается, что согласно нововведению, технически невозможно внести в систему продолжительность трудового отпуска для работников этой возрастной категории меньше предусмотренного законодательством срока (42 календарных дня для работников до 16 лет и 35 календарных дней для работников от 16 до 18 лет).

    В то же время, система ограничивает внесение продолжительности рабочего времени сверх предусмотренного законодательством срока (24 часа в неделю для работников до 16 лет и 36 часов для работников от 16 до 18 лет).

    Это нововведение служит для формирования трудовых отношений с работниками от 16 до 18 лет в соответствии с требованиями законодательства, а также для корректного формирования данных в ƏMAS.

    Кроме того, в ƏMAS добавлена еще одна функциональность, которая позволяет работникам получать через эту электронную систему в режиме реального времени справки не только об основном, но и о дополнительных местах работы.

