Рамин Мамедов принял участие в Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Эр-Рияде

Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов принял участие в 11-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Эр-Рияде.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет, Рамин Мамедов участвовал в церемонии открытия форума, а также в заседании Группы друзей Альянса цивилизаций ООН на высоком уровне.

Азербайджан на мероприятии также представляли министр культуры Адиль Керимли и председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

В форуме приняли участие главы государств и правительств, руководители международных и региональных организаций, религиозные лидеры, а также представители частного сектора, молодежных, культурных, спортивных и академических кругов и средств массовой информации.

Форум был приурочен к 20-летию Альянса и посвящен определению дальнейших шагов по обеспечению устойчивого мира в третьем десятилетии его деятельности.