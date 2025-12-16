Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 16 декабря, 2025
    • 10:52
    Рамин Мамедов принял участие в Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Эр-Рияде

    Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов принял участие в 11-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет, Рамин Мамедов участвовал в церемонии открытия форума, а также в заседании Группы друзей Альянса цивилизаций ООН на высоком уровне.

    Азербайджан на мероприятии также представляли министр культуры Адиль Керимли и председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

    В форуме приняли участие главы государств и правительств, руководители международных и региональных организаций, религиозные лидеры, а также представители частного сектора, молодежных, культурных, спортивных и академических кругов и средств массовой информации.

    Форум был приурочен к 20-летию Альянса и посвящен определению дальнейших шагов по обеспечению устойчивого мира в третьем десятилетии его деятельности.

