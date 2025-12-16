Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения

    Происшествия
    • 16 декабря, 2025
    • 23:52
    В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения

    В 16-м микрорайоне Сумгайыта подросток получил ножевые ранения.

    Как сообщает местное бюро Report, житель города Шахмурадов Тунар Рашад оглу (2009 г.р.) получил ножевые ранения на почве конфликта.

    Сотрудниками полиции в качестве подозреваемого задержан сосед пострадавшего Адыгёзалли Ниджат Теймур оглу (2009 г.р.).

    Как сообщили в Сумгайытском медицинском центре, около 17:30 пострадавший был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи. У него была диагностирована открытая рана верхнего плечевого пояса и оказана необходимая помощь.

    Sumqayıtda 16 yaşlı gənc bıçaqlanıb, həmyaşıdı şübhəli bilinir

