В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения
Происшествия
- 16 декабря, 2025
- 23:52
В 16-м микрорайоне Сумгайыта подросток получил ножевые ранения.
Как сообщает местное бюро Report, житель города Шахмурадов Тунар Рашад оглу (2009 г.р.) получил ножевые ранения на почве конфликта.
Сотрудниками полиции в качестве подозреваемого задержан сосед пострадавшего Адыгёзалли Ниджат Теймур оглу (2009 г.р.).
Как сообщили в Сумгайытском медицинском центре, около 17:30 пострадавший был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи. У него была диагностирована открытая рана верхнего плечевого пояса и оказана необходимая помощь.
