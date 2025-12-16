Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

Азербайджан - особенный друг Грузии, между правительствами двух стран сложились исключительно дружественные отношения.

Как передает Report, об этом в интервью Первому каналу Общественного вещателя заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У меня состоялась очень дружеская встреча с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Туркменистане. В целом, Азербайджан - наш особенный друг, между правительствами сложились исключительно дружественные отношения, поэтому нам не составит труда найти общий язык по любому вопросу", - подчеркнул грузинский премьер.

По его словам, предметом переговоров является окончательное согласование транзита из Азербайджана через территорию Грузии.

"Для нас важны интересы азербайджанской и армянской сторон. У нас есть и свои интересы, и я думаю, что, исходя из результатов переговоров, мы легко найдем наилучшее решение, который будет служить интересам всех трех стран", - сказал Кобахидзе.

Грузинский премьер добавил, что стороны также ведут переговоры по Южному газовому коридору.

"Дружественные отношения с Азербайджаном дают основания для оптимизма, и грузинская сторона надеется на достижение взаимовыгодного соглашения", - заключил он.