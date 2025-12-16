Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

    В регионе
    • 16 декабря, 2025
    • 23:19
    Азербайджан - особенный друг Грузии, между правительствами двух стран сложились исключительно дружественные отношения.

    Как передает Report, об этом в интервью Первому каналу Общественного вещателя заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    "У меня состоялась очень дружеская встреча с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Туркменистане. В целом, Азербайджан - наш особенный друг, между правительствами сложились исключительно дружественные отношения, поэтому нам не составит труда найти общий язык по любому вопросу", - подчеркнул грузинский премьер.

    По его словам, предметом переговоров является окончательное согласование транзита из Азербайджана через территорию Грузии.

    "Для нас важны интересы азербайджанской и армянской сторон. У нас есть и свои интересы, и я думаю, что, исходя из результатов переговоров, мы легко найдем наилучшее решение, который будет служить интересам всех трех стран", - сказал Кобахидзе.

    Грузинский премьер добавил, что стороны также ведут переговоры по Южному газовому коридору.

    "Дружественные отношения с Азербайджаном дают основания для оптимизма, и грузинская сторона надеется на достижение взаимовыгодного соглашения", - заключил он.

    Грузия Азербайджан Дружба мирное урегулирование Армения
    Kobaxidze: Gürcüstan və Azərbaycan arasında müstəsna dostluq münasibətləri mövcuddur

    Лента новостей