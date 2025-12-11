Али Асадов встретился с премьером Грузии в Ашхабаде

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Туркменистан провел встречу с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в ходе беседы Али Асадов передал грузинскому премьеру приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Стороны отметили высокую динамику развития азербайджано-грузинского стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой сферах, зеленой энергетике, гуманитарной и других областях.

В ходе встречи Асадов и Кобахидзе уделили особое внимание актуальным вопросам повестки двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.