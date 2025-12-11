Али Асадов встретился с премьером Грузии в Ашхабаде
Внешняя политика
- 11 декабря, 2025
- 17:41
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Туркменистан провел встречу с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе.
Как сообщили Report в Кабинете министров, в ходе беседы Али Асадов передал грузинскому премьеру приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Стороны отметили высокую динамику развития азербайджано-грузинского стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой сферах, зеленой энергетике, гуманитарной и других областях.
В ходе встречи Асадов и Кобахидзе уделили особое внимание актуальным вопросам повестки двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Последние новости
18:21
Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборовДругие страны
18:16
Фото
Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:11
Фото
В Таиланде официально открылось посольство АзербайджанаВнешняя политика
18:10
Фото
Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИИКТ
18:07
Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 годСоциальная защита
18:05
Фото
Султан Гаджиев обсудил с премьером Кении двусторонние отношенияВнешняя политика
17:54
Фото
Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центраЗдоровье
17:46
ЕК настаивает на активации статьи 122 ДФЕС для бессрочной заморозки российских активов в ЕвропеДругие страны
17:44