    Haber Global подготовил сюжет в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 13:45
    Haber Global подготовил сюжет в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал в связи с 22-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера.

    Отмечается, что Гейдар Алиев, пришедший к власти в 1993 году, благодаря своему авторитету положил конец политическому хаосу, царившему в Азербайджане в то время.

    "Гейдар Алиев подписал "Контракт века" с крупнейшими нефтяными компаниями мира. Таким образом, ему удалось привлечь иностранных инвесторов в Азербайджан, экономика которого находилась в упадке", - отмечает телеканал.

    В сюжете отмечается, что Гейдар Алиев уделял особое внимание строительству армии - направлял большую часть нефтяных доходов в эту сферу, сам часто посещал прифронтовую зону, где на месте решал возникающие вопросы.

    В видеоматериале особое внимание уделяется также победе Азербайджана в Карабахе под руководством президента Ильхама Алиева, в соответствии с завещанием общенационального лидера.

    Видео
    "Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıb
