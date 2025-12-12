Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал в связи с 22-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера.

Отмечается, что Гейдар Алиев, пришедший к власти в 1993 году, благодаря своему авторитету положил конец политическому хаосу, царившему в Азербайджане в то время.

"Гейдар Алиев подписал "Контракт века" с крупнейшими нефтяными компаниями мира. Таким образом, ему удалось привлечь иностранных инвесторов в Азербайджан, экономика которого находилась в упадке", - отмечает телеканал.

В сюжете отмечается, что Гейдар Алиев уделял особое внимание строительству армии - направлял большую часть нефтяных доходов в эту сферу, сам часто посещал прифронтовую зону, где на месте решал возникающие вопросы.

В видеоматериале особое внимание уделяется также победе Азербайджана в Карабахе под руководством президента Ильхама Алиева, в соответствии с завещанием общенационального лидера.

Haber Global подготовил сюжет в связи с Днем памяти Гейдара Алиева