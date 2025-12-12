Haber Global подготовил сюжет в связи с Днем памяти Гейдара Алиева
- 12 декабря, 2025
- 13:45
Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал в связи с 22-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера.
Отмечается, что Гейдар Алиев, пришедший к власти в 1993 году, благодаря своему авторитету положил конец политическому хаосу, царившему в Азербайджане в то время.
"Гейдар Алиев подписал "Контракт века" с крупнейшими нефтяными компаниями мира. Таким образом, ему удалось привлечь иностранных инвесторов в Азербайджан, экономика которого находилась в упадке", - отмечает телеканал.
В сюжете отмечается, что Гейдар Алиев уделял особое внимание строительству армии - направлял большую часть нефтяных доходов в эту сферу, сам часто посещал прифронтовую зону, где на месте решал возникающие вопросы.
В видеоматериале особое внимание уделяется также победе Азербайджана в Карабахе под руководством президента Ильхама Алиева, в соответствии с завещанием общенационального лидера.
🇦🇿Azerbaycan'ın mimari Haydar Aliyev vefatının 22. yılında saygı ve minnetle anılıyor pic.twitter.com/h0JN0c4LFv— Haber Global (@HaberGlobal) December 11, 2025