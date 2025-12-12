ЦАХАЛ нанес авиаудар по тренировочной базе "Хезболлы" на юге Ливана
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 13:55
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по тренировочному объекту "Хезболлы" на юге Ливана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.
Согласно информации, этот объект использовался силами "Радван" для подготовки к атакам на Израиль.
Военные также сообщают об ударах по другим объектам "Хезболлы" в нескольких районах в южной части Ливана.
Ранее на этой неделе ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по другому тренировочному объекту сил "Радван" в Ливане.
Последние новости
14:14
Фото
Али Асадов почтил память Гейдара Алиева в ТуркменистанеВнешняя политика
14:13
Встреча Зеленского и президента Польши может состояться уже до конца годаДругие страны
14:10
Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%Энергетика
14:08
Фото
Сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захороненияВнутренняя политика
14:04
Турция открыла в Азербайджане филиал оборонной компанииАрмия
14:02
Видео
В Калифорнии в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшиеДругие страны
14:02
Фото
В Киеве прошло мероприятие в связи с днем памяти Гейдара АлиеваДругие страны
13:55
ЦАХАЛ нанес авиаудар по тренировочной базе "Хезболлы" на юге ЛиванаДругие страны
13:52