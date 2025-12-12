ЦАХАЛ нанес авиаудар по тренировочной базе "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по тренировочному объекту "Хезболлы" на юге Ливана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

Согласно информации, этот объект использовался силами "Радван" для подготовки к атакам на Израиль.

Военные также сообщают об ударах по другим объектам "Хезболлы" в нескольких районах в южной части Ливана.

Ранее на этой неделе ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по другому тренировочному объекту сил "Радван" в Ливане.