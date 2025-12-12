Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась более чем на 1%

    Энергетика
    • 12 декабря, 2025
    • 13:45
    Добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась более чем на 1%

    В Азербайджане в январе-ноябре текущего года добыто 46 млрд 451,3 млн кубометров природного газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственный комитет статистики, 35 млрд 507,8 млн кубометров из этого объема приходится на товарный природный газ.

    За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 0,9% в годовом сравнении, а товарного газа - на 1,1%.

    За 11 месяцев в Азербайджане добыто 25 млн 325,5 тыс. тонн нефти, включая газовый конденсат. Из них 25 млн 266,2 тыс. тонн приходится на товарную нефть.

    В отчетный период объемы добычи нефти и товарной нефти снизились на 4,7% по сравнению с показателями за 11 месяцев 2024 года.

