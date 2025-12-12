Добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась более чем на 1%
Энергетика
- 12 декабря, 2025
- 13:45
В Азербайджане в январе-ноябре текущего года добыто 46 млрд 451,3 млн кубометров природного газа.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 35 млрд 507,8 млн кубометров из этого объема приходится на товарный природный газ.
За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 0,9% в годовом сравнении, а товарного газа - на 1,1%.
За 11 месяцев в Азербайджане добыто 25 млн 325,5 тыс. тонн нефти, включая газовый конденсат. Из них 25 млн 266,2 тыс. тонн приходится на товарную нефть.
В отчетный период объемы добычи нефти и товарной нефти снизились на 4,7% по сравнению с показателями за 11 месяцев 2024 года.
