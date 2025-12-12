Добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась более чем на 1%

В Азербайджане в январе-ноябре текущего года добыто 46 млрд 451,3 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственный комитет статистики, 35 млрд 507,8 млн кубометров из этого объема приходится на товарный природный газ.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 0,9% в годовом сравнении, а товарного газа - на 1,1%.

За 11 месяцев в Азербайджане добыто 25 млн 325,5 тыс. тонн нефти, включая газовый конденсат. Из них 25 млн 266,2 тыс. тонн приходится на товарную нефть.

В отчетный период объемы добычи нефти и товарной нефти снизились на 4,7% по сравнению с показателями за 11 месяцев 2024 года.