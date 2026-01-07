Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Православная община Гянджи отмечает Рождество

    Религия
    • 07 января, 2026
    • 09:49
    Православная община Гянджи отмечает Рождество

    Сегодня православные христиане отмечают благословенное рождение пророка Иисуса - праздник Рождества.

    Как сообщает западное бюро Report, в Русской православной церкви имени Александра Невского в Гяндже сначала было зачитано Рождественское поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Затем верующие приступили к праздничному богослужению, в ходе которого были проведены священные ритуалы, связанные с рождением Иисуса Христа.

    Прихожане храма зажгли свечи и вознесли молитвы о мире, спокойствии и счастье.

    Отметим, что православная община Гянджи насчитывает около 200 семей.

    Gəncənin pravoslav icması Milad bayramını qeyd edir

