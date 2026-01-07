Православная община Гянджи отмечает Рождество
Религия
- 07 января, 2026
- 09:49
Сегодня православные христиане отмечают благословенное рождение пророка Иисуса - праздник Рождества.
Как сообщает западное бюро Report, в Русской православной церкви имени Александра Невского в Гяндже сначала было зачитано Рождественское поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Затем верующие приступили к праздничному богослужению, в ходе которого были проведены священные ритуалы, связанные с рождением Иисуса Христа.
Прихожане храма зажгли свечи и вознесли молитвы о мире, спокойствии и счастье.
Отметим, что православная община Гянджи насчитывает около 200 семей.
Последние новости
10:18
В Турции задержаны 15 человек по делу о манипуляциях на Стамбульской фондовой биржеВ регионе
10:14
В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигаретыБизнес
10:11
Три авиарейса из Москвы не смогли приземлиться в Узбекистане из-за туманаВ регионе
10:06
В Пензенской области при пожаре в частном доме погибли три человекаВ регионе
10:03
В Пакистане пассажирский автобус упал в ущелье, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
09:55
Главу Южного переходного совета в Йемене обвинили в госизменеДругие страны
09:51
Цена азербайджанской нефти незначительно снизиласьЭнергетика
09:49
Православная община Гянджи отмечает РождествоРелигия
09:40