Православная община Гянджи отмечает Рождество

Сегодня православные христиане отмечают благословенное рождение пророка Иисуса - праздник Рождества.

Как сообщает западное бюро Report, в Русской православной церкви имени Александра Невского в Гяндже сначала было зачитано Рождественское поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Затем верующие приступили к праздничному богослужению, в ходе которого были проведены священные ритуалы, связанные с рождением Иисуса Христа.

Прихожане храма зажгли свечи и вознесли молитвы о мире, спокойствии и счастье.

Отметим, что православная община Гянджи насчитывает около 200 семей.