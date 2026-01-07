İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Gəncənin pravoslav icması Milad bayramını qeyd edir

    Din
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:31
    Gəncənin pravoslav icması Milad bayramını qeyd edir

    Gəncə şəhərində pravoslav xristianlar İsa Peyğəmbərin mübarək mövludunu - Milad bayramını qeyd edirlər.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Aleksandr Nevski adına Rus Pravoslav Kilsəsində əvvəlcə Prezident İlham Əliyevin Milad bayramı ilə bağlı təbriki oxunub. Daha sonra Aleksandr Nevski kilsəsinin dini heyəti Həzrəti İsanın mövludu ilə bağlı ayinlər icra edib.

    Pravoslavlar kilsədə şamlar yandıraraq, sülh, əmin-amanlıq və xoşbəxtlik diləkləri ilə dualar oxuyub, xaç suyu içiblər.

    Vətən müharibəsində şəhid olanların ruhuna dualar oxunub.

    Qeyd edək ki, Gəncənin pravoslav icması təqribən 200 ailədən ibarətdir.

    İlham Əliyev şəhid Gəncə Milad bayramı
    Православная община Гянджи отмечает Рождество

    Son xəbərlər

    10:15

    Pakistanda avtobus qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:14

    Türkiyədə səhm bazarında manipulyasiya iddiası ilə 15 nəfər saxlanılıb

    Region
    10:11

    Yəməndə Cənubi Keçid Şurasının başçısı dövlətə xəyanətdə ittiham edilib

    Digər ölkələr
    10:05

    AMB-nin yeni inzibati binasında tikinti-quraşdırma işləri başa çatıb

    Maliyyə
    09:56

    Gəncədə 23 yaşlı gənc bıçaqlanaraq öldürülüb, şübhəli şəxs tutulub

    Hadisə
    09:52
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan I Dəstəsində mübarizəyə start verilib

    Fərdi
    09:45

    Dövlət Agentliyi: Siqaretlərin qiymətləri ilə bağlı monitorinqlər aparılır

    Biznes
    09:45

    "Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Karyeramda önəmli dövrü başa vururam"

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti