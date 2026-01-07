Gəncənin pravoslav icması Milad bayramını qeyd edir
Din
- 07 yanvar, 2026
- 09:31
Gəncə şəhərində pravoslav xristianlar İsa Peyğəmbərin mübarək mövludunu - Milad bayramını qeyd edirlər.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Aleksandr Nevski adına Rus Pravoslav Kilsəsində əvvəlcə Prezident İlham Əliyevin Milad bayramı ilə bağlı təbriki oxunub. Daha sonra Aleksandr Nevski kilsəsinin dini heyəti Həzrəti İsanın mövludu ilə bağlı ayinlər icra edib.
Pravoslavlar kilsədə şamlar yandıraraq, sülh, əmin-amanlıq və xoşbəxtlik diləkləri ilə dualar oxuyub, xaç suyu içiblər.
Vətən müharibəsində şəhid olanların ruhuna dualar oxunub.
Qeyd edək ki, Gəncənin pravoslav icması təqribən 200 ailədən ibarətdir.
