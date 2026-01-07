Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Денежная база Азербайджана в прошлом году увеличилась более чем на 7%

    Финансы
    • 07 января, 2026
    • 09:38
    Денежная база Азербайджана в прошлом году увеличилась более чем на 7%

    По состоянию на 1 января этого года денежная база в Азербайджане составила 22 млрд 470,2 млн манатов, что на 1,55% больше по сравнению с 1 декабря прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана,

    За последний год денежная база в стране увеличилась на 7,4%.

