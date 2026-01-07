Денежная база Азербайджана в прошлом году увеличилась более чем на 7%

По состоянию на 1 января этого года денежная база в Азербайджане составила 22 млрд 470,2 млн манатов, что на 1,55% больше по сравнению с 1 декабря прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана,

За последний год денежная база в стране увеличилась на 7,4%.