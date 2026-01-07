İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycanda pul bazası ötən il 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:29
    Azərbaycanda pul bazası ötən il 7 %-dən çox artıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda pul bazası 22 milyard 470,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il dekabrın 1-i ilə müqayisədə 1,55 % çoxdur.

    Ölkədə pul bazası son 1 ildə isə 7,4 % artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı pul bazası
    Денежная база Азербайджана в прошлом году увеличилась более чем на 7%

