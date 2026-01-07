Azərbaycanda pul bazası ötən il 7 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 07 yanvar, 2026
- 09:29
Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda pul bazası 22 milyard 470,2 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il dekabrın 1-i ilə müqayisədə 1,55 % çoxdur.
Ölkədə pul bazası son 1 ildə isə 7,4 % artıb.
