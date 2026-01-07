Валютные резервы ЦБА в 2025 году выросли на 5%

На 1 января этого года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили $11 млрд 514,9 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,7% больше по сравнению с 1 декабря прошлого года.

Валютные резервы ЦБА за последний год увеличились на 5,1%.