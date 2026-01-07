Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 07 января, 2026
    • 09:38
    Валютные резервы ЦБА в 2025 году выросли на 5%

    На 1 января этого года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили $11 млрд 514,9 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,7% больше по сравнению с 1 декабря прошлого года.

    Валютные резервы ЦБА за последний год увеличились на 5,1%.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları ötən il 5 % artıb
    Central Bank of Azerbaijan's foreign exchange reserves grew by 5% in 2025

