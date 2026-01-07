İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları ötən il 5 % artıb

    Maliyyə
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:28
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları ötən il 5 % artıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11 milyard 514,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il dekabrın 1-i ilə müqayisədə 0,7 % çoxdur.

    AMB-nin valyuta ehtiyatları son 1 ildə isə 5,1 % artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta ehtiyatları
    Валютные резервы ЦБА в 2025 году выросли на 5%
    Central Bank of Azerbaijan's foreign exchange reserves grew by 5% in 2025

