    КМЦ: В прошлом году от отравления погибли 46 человек

    Здоровье
    • 07 января, 2026
    • 09:40
    КМЦ: В прошлом году от отравления погибли 46 человек

    В прошлом году в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 1188 человек с отравлениями, 46 из них (32 мужчин и 14 женщин) скончались.

    Как сообщили Report в КМЦ, в большинстве случаев к смертям привели отравления лекарственными препаратами и уксусной кислотой.

    Состояние 1142 пациентов стабилизировалось, и они в удовлетворительном состоянии были выписаны домой на амбулаторное лечение.

    495 человек отравились лекарственными препаратами, один - крысиным ядом (родентицидом), один - инсектицидом, 352 - уксусной кислотой.

