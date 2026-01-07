КМЦ: В прошлом году от отравления погибли 46 человек
Здоровье
- 07 января, 2026
- 09:40
В прошлом году в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 1188 человек с отравлениями, 46 из них (32 мужчин и 14 женщин) скончались.
Как сообщили Report в КМЦ, в большинстве случаев к смертям привели отравления лекарственными препаратами и уксусной кислотой.
Состояние 1142 пациентов стабилизировалось, и они в удовлетворительном состоянии были выписаны домой на амбулаторное лечение.
495 человек отравились лекарственными препаратами, один - крысиным ядом (родентицидом), один - инсектицидом, 352 - уксусной кислотой.
