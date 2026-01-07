İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ötən il 46 nəfər zəhərlənmədən ölüb

    Sağlamlıq
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:18
    Ötən il 46 nəfər zəhərlənmədən ölüb

    Ötən il ərzində zəhərlənmə səbəbilə Kliniki Tibbi Mərkəzin (KTM) Toksikologiya şöbəsinə qəbul edilən 1188 nəfərdən 46-sı ölüb.

    Bu barədə "Report"a KTM-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 1142 pasiyentin vəziyyəti stabilləşdirilib və onlar qənaətbəxş vəziyyətdə ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

    Onlardan 495 nəfəri dərman preparatlarından, biri siçan dərmanından (rodentisid), biri həşərat dərmanından, 352 nəfəri isə sirkə turşusundan zəhərlənib.

    Bununla yanaşı 8 nəfəri həlledici məhlullardan, 12 nəfəri yandırıcı məhlullardan, biri kimyəvi məhlullardan, 65-ü allergik reaksiyalardan, 40-ü fosfor üzvi birləşmələrindən, 18-i anafilaktik şokdan, 13-ü tüstüdən, 66-sı dəm qazından, 78-si ilan sancmasından, biri neft məhlulundan, beşi yabani bitkilərdən, altısı həşərat dişləməsindən, 22 nəfəri spirtli içkilərdən, dördü isə inqalyasion zəhərlənmə səbəbi ilə müalicəyə cəlb olunub.

    Aparılan intensiv müalicə tədbirlərinə baxmayaraq, 46 nəfərin (32 kişi və 14 qadın) həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Ölüm hallarının əsas səbəbləri dərman və sirkə turşusu ilə zəhərlənmə nəticəsində yaranmış toksik vəziyyət olub.

    Kliniki Tibbi Mərkəzi Zəhərlənmə

    Son xəbərlər

    09:29

    Azərbaycanda pul bazası ötən il 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:28

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları ötən il 5 % artıb

    Maliyyə
    09:25

    Bakıda avtomobil asfaltda sərxoş vəziyyətdə uzanan 23 yaşlı gənci vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:20

    Bəzi ərazilərdə dumanlı hava müşahidə olunur

    Ekologiya
    09:18

    Ötən il 46 nəfər zəhərlənmədən ölüb

    Sağlamlıq
    09:09

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Çelenc Kuboku: Azərbaycan klubu 1/16 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq

    Komanda
    08:57

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyindəki koalisiya Yəməndə CKŞ qüvvələrinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti