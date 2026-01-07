В Баку водитель сбил лежавшего на проезжей части пешехода

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, водитель автомобиля Mercedes Vito Сулейманов Тогрул Фирдовси оглу (1987 г.р.), двигаясь в направлении поселка Кюрдаханы Сабунчинского района, вблизи круга Мехаммедли совершил наезд на Амирова Кенана Шамсаддин оглу (2003 г.р.), который находился в состоянии алкогольного опьянения и лежал на проезжей части.

Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.