    Bakıda avtomobil asfaltda sərxoş vəziyyətdə uzanan gənci vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:25
    Bakıda avtomobil asfaltda sərxoş vəziyyətdə uzanan şəxsi vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1987-ci il təvəllüdlü Süleymanov Toğrul Firdovsi oğlu idarə etdiyi "Mercedes Vito" markalı avtomobillə Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən Məhəmmədli dairəsi yaxınlığında sərxoş vəziyyətdə asfalt örtük üzərində uzanmış 2003-cü il təvəllüdlü Əmirov Kənan Şəmsəddin oğlunu vurub.

    Kənan Əmirov aldığı xəsarətlər nəticəsində müalicə aldığı xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

    Sabunçu rayonu Yol qəzası Kürdəxanı
    В Баку водитель сбил лежавшего на проезжей части пешехода

