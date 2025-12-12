Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Пезешкиан: Иран настроен на реализацию договора о стратегическом партнерстве с РФ

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 13:35
    Иран настроен на реализацию договора о всеобъемлющем стратегической партнерстве с Россией.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменстана в Ашхабаде.

    "По всеобъемлющему стратегическому договору - настроены претворить в жизнь все договоренности", - сказал он.

    İran Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin həyata keçirilməsinə hazırdır
