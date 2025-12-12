Пезешкиан: Иран настроен на реализацию договора о стратегическом партнерстве с РФ

Иран настроен на реализацию договора о всеобъемлющем стратегической партнерстве с Россией.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменстана в Ашхабаде.

"По всеобъемлющему стратегическому договору - настроены претворить в жизнь все договоренности", - сказал он.