На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 14 декабря, 2025
- 00:26
В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен до 20 км/час.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.
Последние новости
01:21
Bild: В ФРГ пятерых подозревают в планировании нападения на рождественском рынкеДругие страны
00:59
WSJ: США пока не добились согласия на отправку миротворцев в ГазуДругие страны
00:26
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режимИнфраструктура
00:11
Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс по вопросу конфискации активов РФДругие страны
23:47
Фидан: Анкара внимательно следит за происходящим на юге СирииВ регионе
23:28
В ДТП в Газахе пострадали трое, включая двух иностранцевПроисшествия
23:22
Трамп: ИГ ждет серьезное возмездие за убийство военных США в СирииДругие страны
23:11
Зеленский анонсировал встречу с представителями Трампа на следующей неделеДругие страны
22:56