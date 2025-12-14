Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    • 14 декабря, 2025
    • 00:26
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен до 20 км/час.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.

    Зыхский круг-аэропорт скоростной режим дождь
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
    Elvis

    Последние новости

    01:21

    Bild: В ФРГ пятерых подозревают в планировании нападения на рождественском рынке

    Другие страны
    00:59

    WSJ: США пока не добились согласия на отправку миротворцев в Газу

    Другие страны
    00:26

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    00:11

    Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс по вопросу конфискации активов РФ

    Другие страны
    23:47

    Фидан: Анкара внимательно следит за происходящим на юге Сирии

    В регионе
    23:28

    В ДТП в Газахе пострадали трое, включая двух иностранцев

    Происшествия
    23:22

    Трамп: ИГ ждет серьезное возмездие за убийство военных США в Сирии

    Другие страны
    23:11

    Зеленский анонсировал встречу с представителями Трампа на следующей неделе

    Другие страны
    22:56

    Американский спецпосланник допустил освобождение еще 1 тыс. заключенных в Беларуси

    Другие страны
    Лента новостей