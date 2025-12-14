Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
İnfrastruktur
- 14 dekabr, 2025
- 00:22
Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.
Bununla bağlı mərkəzin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib.
"Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir".
Son xəbərlər
00:50
Video
Fransa "Uşaq Avroviziyası 2025" mahnı müsabiqəsinin qalibi olub - YenilənibŞou-biznes
00:44
Con Koul: Belarus yaxın aylarda daha min məhkumu azad edə bilərDigər ölkələr
00:22
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibİnfrastruktur
00:02
Tramp: Suriyada ABŞ hərbçilərinin qətlinə görə İŞİD-i ciddi qisas gözləyirDigər ölkələr
23:50
Zelenski gələn həftə Trampın nümayəndələri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
23:46
Hava zərbəsi nəticəsində BMT-nin Sudandakı obyektində azı 6 nəfər həlak olubDigər ölkələr
23:33
Hakan Fidan: Biz yaxşı olmaq istədiyimiz üçün yaxşı davranırıqDigər
23:29
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Tirkeş sözünün mənası Azərbaycan döyüş mədəniyyətində nəyi açır?Daxili siyasət
23:16