WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    • 14 dekabr, 2025
    • 00:22
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.

    Bununla bağlı mərkəzin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib.

    "Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir".

    hava limanı yağış külək
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Son xəbərlər

    00:50
    Video

    Fransa "Uşaq Avroviziyası 2025" mahnı müsabiqəsinin qalibi olub - Yenilənib

    Şou-biznes
    00:44

    Con Koul: Belarus yaxın aylarda daha min məhkumu azad edə bilər

    Digər ölkələr
    00:22

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    00:02

    Tramp: Suriyada ABŞ hərbçilərinin qətlinə görə İŞİD-i ciddi qisas gözləyir

    Digər ölkələr
    23:50

    Zelenski gələn həftə Trampın nümayəndələri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    23:46

    Hava zərbəsi nəticəsində BMT-nin Sudandakı obyektində azı 6 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    23:33

    Hakan Fidan: Biz yaxşı olmaq istədiyimiz üçün yaxşı davranırıq

    Digər
    23:29
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Tirkeş sözünün mənası Azərbaycan döyüş mədəniyyətində nəyi açır?

    Daxili siyasət
    23:16

    Salah Premyer Liqada Runinin rekordunu keçib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti