В ДТП в Газахе пострадали трое, включая двух иностранцев
Происшествия
- 13 декабря, 2025
- 23:28
В селе Шихлы Газахского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали три человека.
Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля марки "ВАЗ" потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в препятствие на обочине дороги.
Пострадавшие в результате инцидента Хусензаде Каленбан Абульфазил (1992 г.р.), Сайебан Акбер Абульфазил (1984 г.р.) и житель Товузского района Абдыев Талех Бяйбала оглу (1984 г.р.) были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
Последние новости
23:47
Фидан: Анкара внимательно следит за происходящим на юге СирииВ регионе
23:28
В ДТП в Газахе пострадали трое, включая двух иностранцевПроисшествия
23:22
Трамп: ИГ ждет серьезное возмездие за убийство военных США в СирииДругие страны
23:11
Зеленский анонсировал встречу с представителями Трампа на следующей неделеДругие страны
22:56
Американский спецпосланник допустил освобождение еще 1 тыс. заключенных в БеларусиДругие страны
22:39
Видео
Победителем конкурса "Детское Евровидение-2025" стала ФранцияШоу-бизнес
22:34
В США раскрыли детали ответа Украины на мирный план ТрампаДругие страны
22:21
Салах побил рекорд Руни в АПЛФутбол
21:58
Фото