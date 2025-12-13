В ДТП в Газахе пострадали трое, включая двух иностранцев

В селе Шихлы Газахского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали три человека.

Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля марки "ВАЗ" потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в препятствие на обочине дороги.

Пострадавшие в результате инцидента Хусензаде Каленбан Абульфазил (1992 г.р.), Сайебан Акбер Абульфазил (1984 г.р.) и житель Товузского района Абдыев Талех Бяйбала оглу (1984 г.р.) были госпитализированы.

По факту ведется расследование.