    В ДТП в Газахе пострадали трое, включая двух иностранцев

    • 13 декабря, 2025
    В ДТП в Газахе пострадали трое, включая двух иностранцев

    В селе Шихлы Газахского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали три человека.

    Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля марки "ВАЗ" потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в препятствие на обочине дороги.

    Пострадавшие в результате инцидента Хусензаде Каленбан Абульфазил (1992 г.р.), Сайебан Акбер Абульфазил (1984 г.р.) и житель Товузского района Абдыев Талех Бяйбала оглу (1984 г.р.) были госпитализированы.

    По факту ведется расследование.

